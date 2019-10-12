شكرا لقرائتكم أحمد فتحى : لا مشكلة عندى من يقود المنتخب الأهم تجنب المشاكل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى والمنتخب الوطنى إنه يتمنى التوفيق للفرعنة فى الفترة المقبلة وتحقيق حلم الجماهير بالصعود إلى كأس العالم وبطولة كأس الأمم الأفريقية مشددا على ضرورة الالتزام والانضباط فى المعسكر.

وتحدث فتحى فى تصريحات لـ قناة " time sports" عن شارة قيادة منتخب مصر قائلا :" لا مشكلة عندي على من يقود المنتخب، الأهم هو أن الجميع داخل الفريق يتعامل بشكل مناسب ولائق تجنبًا لأي مشكلة".

أكد الجوكر أن الالتزام عنده أهم من أجل تحقيق هدف معين تم وضعه في المنتخب

ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة بتسوانا الودية المقرر لها السابعة من مساء الاثنين على استاد برج العرب بمدينة الإسكندري.