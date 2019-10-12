شكرا لقرائتكم بعثة المنتخب السعودي تصل إلى الأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء يوم السبت، برئاسة ياسر المسحل، رئيس اتحاد كرة القدم، إلى مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة الأردنية عمّان، وكان في استقبال البعثة نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن محمد العتيق.

وتتوجه بعثة الأخضر إلى رام الله في فلسطين صباح يوم الأحد، لخوض ثالث مباراة للأخضر في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتعادل المنتخب السعودي في مباراته الأولى بالتصفيات أمام اليمن 2-2، فيما كسب مواجهته الثانية بثلاثة أهداف ضد سنغافورة، ومن المقرر أن يلاقي فلسطين يوم الثلاثاء.