تفوق تاريخي للمنتخب السعودي على فلسطين

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يتفوق المنتخب السعودي الأول على نظيره الفلسطيني في تاريخ مواجهات الفريقين، ولم يسبق للمنتخب الفلسطيني الفوز على الأخضر في المباريات السبع الماضية.
ويحل الأخضر ضيفا على فلسطين، يوم الثلاثاء، في رام الله، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وكانت المواجهة الأولى بين المنتخبين في كأس العرب 1992، كسبها المنتخب السعودي بهدفين لهدف، وكرر الأخضر فوزه بثلاثة أهداف نظيفة في دورة التضامن الإسلامي 2005، قبل أن يفوز مجددا 2-0 في بطولة ألعاب غرب آسيا 2005.
وشهدت بطولة كأس العرب 2012، أول حالة تعادل بين المنتخبين 2-2، فيما حسم الأخضر المواجهة الخامسة بهدفين نظيفين في لقاء ودي 2014، وكرر فوزه مجددا في تصفيات كأس العالم 2018 بثلاثة أهداف لهدفين، ثم تعادلا في المباراة السابعة سلبيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا.
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