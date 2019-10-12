سبورتينغ يخطط لتغيير اسم ملعبه تكريماً لرونالدو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أشارت تقارير صحفية يوم السبت إلى أن نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي لكرة القدم يدرس تغيير اسم ملعبه وإطلاق اسم كريستيانو رونالدو عليه عندما يعتزل.
وبدأ رونالدو مسيرته في النادي البرتغالي قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن رونالدو يعد أشهر لاعب من أكاديمية الناشئين بالنادي وأن النادي يفكر في تكريمه عندما يقرر اعتزال كرة القدم.
وقال فريديريكو فارانادس رئيس سبورتينغ لشبونة في تصريحات لموقع "توتوسبورت" نشرتها الصحيفة البريطانية: إنها نظرية لا يمكن تجاهلها، وبصراحة سنكون فخورين أن يرتبط اسمه بنا. دائما وسيظل رونالدو أحد أعظم رموز النادي عبر التاريخ.
وقام رئيس النادي بشرح أهمية رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، واستخدامه ليكون ملهما للأجيال القادمة في النادي.
وقال : بالتأكيد رونالدو أحد أفضل لاعبي البرتغال عبر التاريخ وأحد أعظم الرياضيين في تاريخ الرياضة.
ويطلق على ملعب سبورتينغ لشبونة حاليا، الذي يتسع لـ50 ألف متفرج، خوسيه ألفالادي، وهو مؤسس النادي وأول عضو به.
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