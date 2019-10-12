’’طفح الكيل‘‘.. سر رسالة طارق حامد الغامضة.. وأول رد من مرتضى منصور

كتب: ضياء السقا

أثار طارق حامد لاعب وسط الزمالك، الجدل، بعد نشره رسالة غامضة، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكشفت وسائل الإعلام عن سبب الأزمة، فضلا عن تعليق مرتضى منصور، رئيس النادي على ما أثير.

وتصدر هاشتاج "#طارق_حامد_طفح_كيله"، تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد تصريحات اللاعب.

وقال حامد، في رسالته التي نشرها عبر خاصية "الستوري" على إنستجرام: "انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبونني، ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".

سر رسالة طارق حامد

وبحسب موقع "سوبر كورة"، يضغط طارق حامد على إدارة الزمالك من أجل تعديل عقده وكذلك الحصول على مستحقاته القديمة والتي لم يحصل عليها منذ الموسم الماضي.

وحصل طارق على وعد بتعديل عقده قبل بداية الموسم الحالي بعد رفض انتقاله للدوري السعودي، ومعاملته ضمن لاعبي الفئة الأولى وهو ما لم يحدث حتى الآن وأثار غضب اللاعب.

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أول رد من مرتضى منصور

من جانبه، نفى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تمرد طارق حامد، بسبب أزمة مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال مرتضى في تصريحات خاصة لموقع "كووورة: "طارق لم يكتب ما نشر على حسابه على إنستجرام، اللاعب نفى ذلك ونحن نقدر ما يقوله".

وأضاف رئيس الزمالك: "أجريت مكالمة هاتفية بحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، والذي أكد لي عدم قيام اللاعب بكتابة هذا الأمر".

ويتواجد طارق حامد حاليا في صفوف معسكر المنتخب الوطني، استعدادا لمواجهة بتسوانا وديا، يوم الإثنين المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري والمحدد لها يوم السبت المقبل.