راموس يحطم الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات مع إسبانيا









اسماء السيد - خاض مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس مباراته الرقم 168 مع اسبانيا لينفرد بالرقم القياسي في عدد المباريات الدولية في صفوف منتخب بلاده الذي كان يتقاسمه مع الحارس إيكر كاسياس، بعد ان لعب اساسيا ضد النروج في تصفيات كأس اوروبا السبت في اوسلو.

وخاض ابن الثالثة والثلاثين حاليا، باكورة مبارياته الدولية عام 2005 ضد الصين.

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وكان راموس ضمن منتخب لا روخا الذهبي المتوج بلقبي كأس أوروبا 2008 و2012 وكأس العالم 2010، قبل ان يصبح قائدا لمنتخب اسبانيا عام 2016 بعد اعتزال زميله السابق في ريال مدريد كاسياس.

وكان راموس مدافع اشبيلية السابق عادل رقم كاسياس خلال المباراة الاخيرة لبلاده ضد جزر فارو الشهر الماضي في تصفيات اوروبا ايضا.

وبات راموس على بعد 8 مباريات فقط من الرقم القياسي الاوروبي لاكبر عدد من المباريات والمسجل باسم الحارس الايطالي الاسطورة جانلويجي بوفون (176 مباراة دولية) وعلى بعد 16 مباراة من الرقم القياسي العالمي المسجل باسم المصري احمد حسن (184).