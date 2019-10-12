الدنمارك تهزم سويسرا وتعزز آمالها في التأهل إلى كأس اوروبا









اسماء السيد - تغلبت الدنمارك على ضيفتها سويسرا 1-صفر السبت وعززت امالها بالتواجد في نهائيات كأس اوروبا 2020 في كرة القدم ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ورفعت الدنمارك رصيدها الى 12 نقطة بالتساوي مع جمهورية ايرلندا المتصدرة التي اكتفت بالتعادل السلبي مع مضيفتها جورجيا اليوم ايضا.

اما سويسرا فتملك 8 نقاط لكنها لعبت مباراة اقل عن المتصدرين.

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ويتأهل اول وثاني كل مجموعة الى النهائيات المقررة في اكثر من دولة، في حين يقام الدوران نصف النهائي والنهائي على ملعب ويمبلي في لندن.

ويدين المنتخب الدنماركي بالفوز الى مسجل الهدف الوحيد يوسف بولسن الذي انفرد بالحارس السويسري يان سومر وسدد الكرة على يمينه قبل نهاية الوقت الاصلي بست دقائق.

كما تألق الحارس كاسبر شمايكل بالذود عن مرماه وتصدى لاكثر من كرة خطرة للضيوف ليعزز من حظوظ فريقه بالتواجد في النهائيات للبطولة التي توج بها المنتخب الدنماركي عام 1992 بعد ان حل في اللحظة الاخيرة بدلا من يوغوسلافيا المبعدة.

ملخص مباراة الدنمارك وسويسرا: