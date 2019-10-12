شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: "ستوري" طارق حامد ليس له علاقة بالزمالك.. ولهذا السبب لم يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد يحيي وكيل أعمال طارق حامد لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطني، إن ما نشره اللاعب في الساعات الماضية ليس لها علاقة بالنادي الأبيض وإنه أمر شخصي خاص به، موضحا إن اللاعب كل تركيزه في الوقت الحالي ينصب مع الفراعنة في إطار الاستعدادات للمواجهة الودية للمنتخب الوطني مع بوتسوانا.

تابع وكيل طارق حامد في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن عدم وجود تصريحا للاعب من قبل إدارة المنتخب بالحديث مع وسائل الإعلام في الوقت الحالي سبب عدم توضيحه للموقف لتركيزه فقط مع المنتخب الوطني، مؤكدا إن أي أمر له مع الزمالك سيكون بينه وبين مسئولي النادي الأبيض.