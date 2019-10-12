الزمالك يهزم إنتر كلوب ويواجه سبورتنج فى نهائى بطولة أفريقيا لليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره انتر كلوب الأنجولى بنتيجة 30 /18 فى إطار نصف نهائى البطولة الإفريقية للأندية المقامة فى الرأس الأخضر . يسعى الفريق الأبيض إلى تحقيق الفوز بهذا اللقب للمرة الـ 12 فى تاريخه لمواصلة التربع على عرش أفريقيا . ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع نظيره سبورتنج فى نهائى مصرى خالص غدا الأحد. Advertisements وتأهل الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على رد ستار الإيفوارى فى دور الثمانية، بينما تاهل سبورتنج بالفوز على فاب الكاميرونى. ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من ، ديسبورتيفو الرأس الأخضر والنجم الكونغولي وفاب الكاميرون و وداد سمارة المغربى. بينما حقق أيضا فريق سبورتنج العلامة الكاملة بالدور الاول بالفوز على كلا من انتر كلوب الانجولى ورد ستار الإيفواري و جى اس كى الكونغولي واتليتكو الرأس الأخضر. يشارك سبورتنج فى هذه المنافسة بصفته بطل السوبر، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل الدورى .

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