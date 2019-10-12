شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يهزم مالية كفر الزيات 2 / 0 وديا استعدادا لمباراة سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حقق فريق طنطا بقيادة أيمن المزين الفوز على نظيره مالية كفر الزيات بنتيجة هدفين مقابل لا شئ فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى وأحرز الاهداف كل من ميدو جمال و الحاج ضيوف .

ويسعى أيمن المزين المدير الفنى لفريق الطنطاوى لتجهيز اللاعبين بدنياً و فنياً خلال الفترة الحالية والوقوف على مستوى اللاعبين البدلاء .

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ويستضيف فريق طنطا نظيره سموحة السكندرى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى و المقرر إقامتها على ملعب طنطا يوم 28 من الشهر الجارى .

ويحتل فريق طنطا المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 4 نقاط عقب الفوز على وادى دجلة و التعادل أمام حرس الحدود و الهزيمة من بيراميدز .