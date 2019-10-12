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محسن صلاح وعادل فتحي يشهدان ودية المقاولون امام البنك الاهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تعادل المقاولون العرب مع البنك الأهلى بهدف لكل منهما أحرز هدف الذئاب التونسي سيف الدين الجزيري في اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل .

 

وقد حضر المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام علي الكرة ، المباراة لمشاهدة اللاعبين وتحفيزهم من أجل استكمال المشوار الناجح بالدورى . 

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ويستعد المقاولون لمواجهتي أسوان في الجولة الرابعة ببطولة الدوري، خلال فترة التوقف الحالية للبطولة بسبب معسكري المنتخب الاول والاولمبي.

 

وعاد فريق الكرة بالذئاب الي التدريبات الجماعية  الثلاثاء الماضي بالملعب الفرعي، بعد الحصول علي راحة لمدة 48 ساعة بعد الفوز علي الانتاج الحربي بهدف نظيف ورفع رصيده الي النقطة السابعة من انتصارين علي الطلائع والانتاج الحربي والتعادل مع سموحة.

البنك الأهلى والمقاولون
البنك الأهلى والمقاولون

الجهاز الفنى للمقاولون
الجهاز الفنى للمقاولون

المقاولون 1
المقاولون 1

المقاولون 2
المقاولون 2

وتعادل المقاولون مع البنك بهدف لكل منهما، احرز التونسي سيف الدين الجزيري، هدف الفريق في اللقاء

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