شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى ثان جولات دورى عمومى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم السبت ، الجولة الثانية من دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2019 /2020 على صعيد المجموعات الأولى والثانية.

شهدت المجموعة الأولى فوز كلا من، الأهلى على السنطة بنتيجة 38 /7 و هليوليدو على تشامبيون الرحاب بنتيجة 26 /17 و سبورتنج على الزهور بنتيجة 31 /17 و الطيران على الجزيرة بنتيجة 32 /27 .



بينما شهدت المجموعة الثانية، فوز كلا من ، الشمس على المنصورة بنتيجة 34 /14 و الزمالك على مدينة نصر بنتيجة 33/ 12 و سموحة على أصحاب الجياد بنتيجة 25 /15.

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فيما تقام الجولة الثالثة يوم السبت القادم ، بمواجهات بين ، الأهلى مع هليوليدو و السنطة مع الزهور و الجزيرة مع تشامبيون الرحاب وسبورتنج مع الطيران على صعيد المجموعة الأولى .

اما المجموعة الثانية فتشهد مواجهات بين كلا من ،الشمس مع مدينة نصر والمنصورة مع أصحاب الجياد و6 أكتوبر مع الزمالك وسموحة مع المعادى .