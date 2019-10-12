شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. تطور جديد فى أزمة جنش مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أزمة محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى فريق الزمالك مع مسئولي ناديه تطورا جديدا خلال الساعات القليلة الماضية فيما يخص ملف مستحقاته المالية.

كانت الأيام الماضية، شهدت أزمة كبري لجنش داخل الزمالك بعد مطالبته بمستحقاته المالية عبر إنستجرام ليرد عليه أمير مرتضى المشرف العام على الكرة وتتفاقم الخلافات بينهما ليقوم رئيس الزمالك بعرض الحارس للبيع قبل أن يعتذر الأخير فى جلسة جمعت الطرفين بمقر النادى بعد حصوله على كافة الوعود الخاصة بتعديل عقده.

ويكشف سوبر كورة عن تطور جديد فى أزمة جنش مع الزمالك حيث ستشهد الساعات القادمة تطورات فى هذا الملف.

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