شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المنتخب يؤدي أول مران في برج العرب استعدادا لبتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض المنتخب الوطني، تحت قيادة حسام البدري أولى تدريباته اليوم، السبت، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية استعدادا لمواجهة بتسوانا الودية المقرر لها السابعة من مساء الاثنين على نفس الملعب.

كان المنتخب اختتم تدريبه على استاد القاهرة الدولي أمس، قبل أن يتوجه إلى مدينة الإسكندرية لاستكمال معسكره حتى موعد المباراة الودية.

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واشتمل المران على وحدات خططية وبدنية وبات الجميع جاهزا للمباراة الهامة وسط تنافس شديد للتواجد في التشكيلة الأساسية للمنتخب في اللقاء المقبل.