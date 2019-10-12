شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفسخ التعاقد مع ستوجلن رسميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة خطابا صباح اليوم من إدارة نادي الزمالك يخطره فيه بفسخ التعاقد مع اللاعب الأمريكي تيريل ستوجلن بناءً على رغبة اللاعب بعد التنازل عن كافة حقوقه لدى النادي.
وتسلم الخطاب محمود الحلو المدير التنفيذي للاتحاد ، على أن يتم إجراءات فسخ التعاقد بين النادى واللاعب .
وشهدت الأيام الماضية نشوب أزمة بين ستوجلين وطارق سعيد مدير فريق كرة السلة بالقلعة البيضاء بعد رفض اللاعب خوض التدريبات قبل مباراة السوبر أمام الجزيرة حجة التوجه إلى البنك لايداع أموال .
قامت إدارة الزمالك بتجميد اللاعب وحرمانه من المشاركة في التدريبات ومباريات دورى المرتبط ، حتى تم ابلاغ اتحاد اللعبة بقرار فسخ التعاقد معه.
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