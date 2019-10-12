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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 12 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 12 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، استاد السلام يستضيف مباراة الزمالك وجينيراسيون بدورى الأبطال

استاد السلام يستضيف مباراة الزمالك وجينيراسيون بدورى الأبطال.. رسميا

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إبراهيم نور الدين حكمًا لودية مصر وبتسوانا

 

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طارق حامد فى رسالة غامضة من معسكر المنتخب: طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى

 

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سباق سرعات.. تغيير مركز الحراس.. واستمرار تأهيل شيكا فى الزمالك قبل القمة

 

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بوطيب ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد العودة من فرنسا

 

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فايلر يتحفظ على إجراء تغييرات فى تشكيل الأهلي أمام الزمالك

 

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فايلر يطلب برنامجا خاصا لتجهيز 11 لاعبا لمباراة القمة

 

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عبد الحفيظ يعلن موعد انضمام الدوليين لتدريبات الأهلي

 

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الزمالك يجدد مفاوضات عبد العاطى لتدعيم الوسط بعد إصابة زيزو بالصليبى

 

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رسمياً.. 10 آلاف مشجع فى ودية منتخب مصر وبتسوانا

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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