شكرا لقرائتكم خبر عن إيقافات وغرامات فى المصرى .. إيهاب جلال يعاقب المنشقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر إيهاب جلال المدير الفنى للمصري البورسعيدى خصم 250 ألف جنيه من محمود حمد لاعب الفريق الأول بعد طرده خلال المباراة الودية التي جمعت الفريق أمس بنظيره فريق وادي دجلة بسبب اعتراضه المبالغ فيه ضد الحكم، مع ايقاف اللاعب عن التدريب مع الفريق الأول لمدة شهر .

كما قرر الجهاز الفني أيضاً خصم مبلغ 50 ألف جنيه من أحمد عادل ميسي الوافد الجديد للفريق من الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة مع ايقافه عن التدريب مع الفريق الأول لمدة شهر أيضاً، بداعى اشتباك اللاعب مع زملائه وخروجه عن النظام المتبع داخل الفريق، من أجل ضرب المنشقين عن الروح التى يرغب إيهاب جلال فى فرضه داخل صفوف بورسعيد.

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كان المصرى البورسعيدى قد تلقى هزيمة بالأمس أمام وادى دجلة بهدفين مقابل هدف ، وهو ما جعل إيهاب جلال ينزعج من أداء بعض اللاعبين ، بعدما تلقى الفريق هزيمة مفاجئة بالدورى امام الإتحاد السكندرى بهدف مقابل للاشئ وهى ما عطلت مسيرة الفريق .