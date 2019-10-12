شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق دورى المحترفين بالقسم الثانى العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اتحاد الكرة على اعتماد دورى المحترفين للقسم الثانى بداية من الموسم المقبل 2020 / 2021 على أن يتم إبلاغ جميع الأندية خلال اليومين المقبلين وقبل انطلاق المسابقة المقرر انطلاقها يوم 20 اكتوبر الجارى .

ومن المقرر هبوط سبعة أندية من كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالقسم الثانى وبقاء خمسة أندية فقط من كل مجموعة مع صعود ثلاثة فرق من القسم الثالث حتى يتكون دورى المحترفين بالقسم الثانى من 18 ناديا أسوة بالدورى الممتاز وهو ما يتيح لمسئولى الجبلاية تسويقه .

وتتكون مجموعات القسم الثاني هذا الموسم من ثلاث مجموعات تتكون كل مجموعة من 12 فريقا ، سيهبط 7 فرق للقسم الثالث على أن يستمر خمس فرق فقط