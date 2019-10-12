"شرطان للموافقة".. أول تعليق من دجلة لبيع لاعبه للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف حازم خيرت مدير شركة وادي دجلة، أن إدارة ناديه لم تتلق أي عروض رسمية من جانب إدارة الزمالك لشراء لاعب وسط الفريق محمد عبد العاطي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان نادي الزمالك حاول تدعيم وسط ملعبه في الصيف الماضي من خلال الحصول على خدمات صاحب الـ24 عامًا إلا أن إدارة القلعة البيضاء لم تتوصل لاتفاق نهائي مع مسئولي دجلة.

خيرت قال في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورتس" مساء السبت :"غير صحيح ما تردد عن تلقينا عرضًا من جانب الزمالك لشراء عقد عبد العاطي".

وواصل :"الزمالك حاول في الصيف الماضي الحصول على خدمات عبد العاطي لكن نتوصل لاتفاق نهائي مع الأبيض".

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وحول موقف نادي دجلة من بيع اللاعب، قال:"سنوافق على رحيل عبد العاطي في يناير المقبل لكن بشرط هو الحصول على المقابل المادي الذي حددناه في الصيف الماضي".

وأضاف:"في الصيف الماضي وضعنا أكثر من سيناريو لاتمام صفقة عبد العاطي وهو الحصول على مقابل مادي فقط أو تقليل المبلغ مع الحصول على لاعبين من الزمالك إلا أننا لم نصل لاتفاق".

وأنهى:"ليس السعر فقط شرطنا الوحيد لبيع عبد العاطي، لكن علينا توفير البديل المناسب خاصة أنه من أحد العناصر الأساسية في الفريق".

عبد العاطي لعب ثلاث مباريات مع دجلة خلال هذا الموسم إلا أنه لم يسجل، وفي المجمل شارك لاعب الوسط الشاب في 48 مباراة بجميع المسابقات ليصنع ثلاثة أهداف دون أن يسجل.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية كشفت أن إدارة الزمالك تحاول تدعيم وسط الملعب في ظل إصابة محمود عبد العزيز بقطع في الرباط الصليبي تعرض لها في مباراة مصر المقاصة الأخيرة.