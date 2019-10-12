صدام مصري.. الزمالك يبلغ نهائي أفريقيا لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

تأهل الزمالك إلى المباراة النهائية لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة حاليا بالرأس الأخضر بعد فوزه على إنتر كلوب الأنجولي (30-18) اليوم السبت.

وسيلتقي الزمالك مع سبورتنج في المباراة النهائية المقرر إقامتها مساء غد الأحد، بنهائي مصري خالص.

وصعد سبورتنج إلى المباراة النهائية اليوم بعد تغلبه علي جي إس كي بطل الكونغو الديمقراطية بنتيجة (27-20).

ويخوض الزمالك بطولة أفريقيا للأندية باعتباره بطل الدوري المحلي بينما يمثل سبورتنج السكندري مصر في البطولة باعتباره بطلا للسوبر المحلي.

ويعد الزمالك هو حامل لقب بطولة أفريقيا للأندية البطلة لكرة اليد.

ملخص المباراة:

افتتح يحيي الدرع أول أهداف الزمالك في المباراة.

أحرز الزمالك 3 أهداف متتالية، ثم أحرز انتر كلوب الأنجولى أول أهدافه في المباراة بعد ذلك.

واستمر فارق الـ3 أهداف، عند النتيجة 6-3، قبل أن يقلل الفريق الانجولى الفارق إلى هدف واحد عند النتيجة 6-5.

لكن سرعان ما استعاد لاعبي الزمالك تألقهم مرة أخرى ووسعوا الفارق من جديد إلى 5 أهداف لتصبح النتيجة 10-5 للفريق الأبيض.

وقام الحكم بإعطاء محمد عبد الرحمن لاعب الزمالك دقيقتين.

واستغل لاعبي انتر كلوب الانجولي الإيقاف، وسجلوا هدفيين متتاليين لتصبح النتيجة 10-7 للزمالك.

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وعاد الفارق مرة أخرى إلى 5 أهداف لصالح الزمالك عند النتيجة 12-7.

وحصل وسام نوار على إيقاف لمدة دقيقتين.

وقلل لاعبي انتر كلوب الفارق مع الزمالك إلى هدفين عند النتيجة 13-11.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء، بتقدم الزمالك بنتيجة 14-12.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل انتر كلوب هدفيين متتاليين ليعادل النتيجة للمرة الاولى في المباراة 14-14.

وبعد تعادل الفريق الأنجولى، عاد لاعبي الزمالك للتهديف مرة أخرى، وأحرزوا 4 أهداف متتالية ليتقدموا في النتيجة 18-14.

وبعد مرور 13 دقيقة من عمر الشوط الثاني أصبحت النتيجة 21-15 للزمالك.

ومع اتساع الفارق إلى 7 أهداف عند النتيجة 23-16، قام مدرب انتر كلوب الانجولي بطلب وقت مستقطع.

وشهدت المباراة حالة من التسرع بين لاعبي الفريقين، في إنهاء الهجمات وضياع أكثر من فرصة للتسجيل.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق، الزمالك يواصل سيطرته على اللقاء ويحافظ على الفارق الـ7 أهداف عند النتيجة 24-17.

وشهدت الدقائق الأخيرة، أداء قوي من لاعبي الزمالك اللذين نجحوا في توسيع الفارق إلى 12 هدف عند النتيجة 30-18.