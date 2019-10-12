"لا مشكلة".. كيف علّق أحمد فتحي على موقفه من شارة قيادة المنتخب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - رد أحمد فتحي لاعب المنتخب المصري وفريق الأهلي، على موقفه من شارة قيادة المنتخب في ظل الأنباء التي ترددت عن حصول محمد صلاح نجم ليفربول على شارة القيادة.

فتحي قال في تصريحات عبر برنامج "سوبر تايم" والمذاع على شاشة "تايم سبورتس" اليوم السبت :"الالتزام الأهم عندي من أجل تحقيق هدف معين وضعناه في المنتخب".

وأكمل :"لا مشكلة عندي على من يقود المنتخب، الأهم هو أن الجميع داخل الفريق يتعامل بشكل مناسب ولائق تجنبًا لأي مشكلة".

وكان الخليج 365 علم أن حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب المصري سيتواصل مع محمد صلاح نجم ليفربول من أجل الحصول على شارة قيادة "الفراعنة" في الفترة المقبلة (طالع التفاصيل).

ويستعد المنتخب المصري لتصفيات كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021، حيث سيكون الظهور الأول للجهاز الفني الجديد للمنتخب بمباراة بتسوانا الودية والتي ستقام الإثنين المقبل.