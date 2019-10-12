ساسي ومعلول يشاركان في تعادل تونس وديًا أمام الكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

شارك علي معلول، الظهير الأيمن للأهلي وفرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، في تعادل منتخب بلادهما وديًا أمام الكاميرون، بدون أهداف.

واحتضن ملعب رادس المباراة الودية التي جمعت منتخب تونس بنظيره الكاميروني استعدادا لتصفيات إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا.

وتواجد مع منتخب تونس اللاعب عمر لعيوني، صفقة بيراميدز الجديدة، بحانب الثنائي فرجاني ساسي وعلي معلول، بينما جلس حمدي النقاز، الظهير الأيمن للزمالك على مقاعد البدلاء.

ويستعد المنتخب التونسي لخوض مرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون 2021، حيث يلعب في مجموعة بجوار كل من ليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية.