الأهلي يكشف حقيقة خوض القمة علي ملعب برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن إدارة ناديه لم تُخطر بأي شيء رسمي لنقل مباراة القمة المقبلة لاستاد برج العرب.

ويستضيف الأهلي غريمه التقليدي الزمالك يوم السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف مرجان في تصريحات صحفية، أن ملعب مباراة القمة سيتحدد خلال الأيام المقبلة، وكشف حقيقة اقامتها على ستاد القاهرة أو يتم نقلها لاستاد برج العرب.

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وفي وقت سابق، كانت الأيام الماضية شهدت أنباء عن طلب الجهات الأمنية بنقل مباراة القمة التي ستجمع الأهلي والزمالك لاستاد برج العرب بدلًا من إقامتها على ستاد القاهرة.

وقبل مواجهة القمة المقبلة، يحتل الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد ٩ نقاط بتحقيق الفوز في ٣ مباريات على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.

ويستعد الأهلي لمباراة القمة، بداية من الغد، بخوض مرانا على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٤٨ ساعة.

ويلعب الأهلي مباراة ودية عصر الاثنين المقبل على ستاد محتار التتش بمقر الجزيرة، في إطار التحضير لمواجهة الزمالك.