عكس رغبة مرتضى.. تحديد ملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف مصدر من داخل نادي الزمالك، أن الفريق الأبيض سيواجه فريق جينيراسيون فوت السنغالي على ملعب "السلام" ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن عبر شاشة "الحدث اليوم" مؤخرًا عن رفضه مواجهة بطل السنغال على ملعب "السلام" مطالبًا الأمن بإقامة اللقاء على استاد القاهرة.

وأضاف المصدر - الذي رفض الإعلان عن اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، السبت، أن الأمن وافق على حضور 5000 آلاف مشجع لمباراة الزمالك وجينيراسيون.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أمهل الزمالك بعدما أعلن إعادة المباراة حتى اليوم من أجل تحديد الملعب، حيث من المقرر أن تقام المباراة في 24 من الشهر الجاري.

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وفي سياق متصل، أكد مصدر من داخل الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات لمصراوي، أن إدارة الجبلاية ستخاطب كاف مساء اليوم من أجل إخطارهم بالملعب.

وأوضح المصدر، أن الخطاب سيصل إلى الاتحاد الأفريقي مساء اليوم على أن تقام المباراة على ملعب السلام بناءً على قرار الأمن.

مباراة الذهاب كان قد انتهى لصالح بطل السنغال بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، ليصبح الأبيض مطالبًا بالفوز بهدف دون رد على أقل تقدير من أجل بلوغ دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن في حال فوز الزمالك سيتواجد في المجموعة الأولى مع كل من مازيمبي الكونغولي، وزيسكو الزامبي، وأول أغسطس الأنجولي، أما في حال خروج الأبيض من دوري الأبطال فسيواجه في الكونفدرالية فريق إيزاي البنيني في دور الـ32 الثاني بالبطولة.