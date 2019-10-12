خاص.. إدارة جينيراسيون توضح مصير ملعب مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

كشف عبدولاي تيام سكرتير عام نادي جينيراسيون فوت السنغالي، أن إدارة ناديه لم تحصل حتى الآن على خطاب لتحديد موعد مباراة الزمالك.

وأضاف سكرتير نادي جينيراسيون في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت، أن إدارة الزمالك واتحاد الكرة المصري لم تخطر النادي السنغالي بمكان إقامة المباراة.

وكان الاتحاد الأفريقي أعلن عن إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون في 24 من الشهر الجاري على أن يتم تحديد مكان الملعب بموعد أقصاه حتى 12 أكتوبر الجاري.

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وعن هذا، قال سكرتير نادي الفريق السنغالي :"اليوم هو 12 ونحن ننتظر".

ويسعى نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إقامة مباراة العودة أمام جينيراسيون على ملعب القاهرة بحضور جماهيري، إلا أن الجهات الأمنية أوصت بإقامة المباراة على ملعب السلام.

مباراة الذهاب كان قد انتهى لصالح بطل السنغال بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، ليصبح الأبيض مطالبًا بالفوز بهدف دون رد على أقل تقدير من أجل بلوغ دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن في حال فوز الزمالك سيتواجد في المجموعة الأولى مع كل من مازيمبي الكونغولي، وزيسكو الزامبي، وأول أغسطس الأنجولي، أما في حال خروج الأبيض من دوري الأبطال فسيواجه في الكونفدرالية فريق إيزاي البنيني في دور الـ32 الثاني بالبطولة.