مران الزمالك.. غياب الدوليين.. وتدريبات تأهيلية لشيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

استأنف الفريق الأول لنادي الزمالك مرانه، مساء اليوم السبت، استعدادا للقاء الأهلي المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مران الزمالك شهد قيام محمود عبد الرازق "شيكابالا" بأداء بعض التدريبات التأهيلية بالركض حول الملعب قبل تدريب الفريق الأبيض مساء اليوم.

وبعد الانتهاء من التمرينات التأهيلية توجه شيكابالا لجيمانيزيوم النادي لاستكمال البرنامج التأهيلي المخصص له في ظل معاناته بإصابة عضلية.

وانتظم المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض مساء اليوم، عقب عودته مساء الخميس الماضي قادما من فرنسا عقب انتهاء إجازته مع أسرته.

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وفي سياق متصل، انتظم محمد عبد الغني مدافع الفريق، في التدريبات الجماعية للفريق، عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الإضافي الذي كان يؤديه الفترة الأخيرة تحت قيادة الجهاز الطبي، لتجهيزه بشكل كامل.

وشهد المران، غياب اللاعبين الدوليين وهم خماسي المنتخب الأول محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد ورباعي المنتخب الأولمبي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي.

ومن جانبه، خصص دراجون مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تكتيكية للحراس على هامش مران اليوم بملعب النادي.

وشهدت هذه الفقرة، تدريب الحراس على المشاركة كلاعب مع المدافعين والتمرير والتسلم بين الحارس وبين المدافعين، وبدء الكرة من خلاله لزملائه وبدء الهجمة.

وتواجد في تدريبات الحراس، كل من محمد أبوجبل، والحارس الناشئ محمد شريف مواليد ٢٠٠٠ والذي تم تصعيده للفريق في ظل انضمام محمد عواد للمنتخب الأول، ومحمد صبحي للمنتخب الأولمبي.