لأول مرة منذ 99 عاما.. منتخب اسبانيا يتكون من 11 ناديا

أعلن روبيرت مورينو، مدرب منتخب إسبانيا، تشكيل المنتخب الإسباني، وذلك لمواجهة النرويج، في الجولة السابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الأوروبية يورو 2020. وبعد 99 عامًا على أول مبارياتهم الرسمية، ستكون التشكيلة الأساسية لإسبانيا لأول مرة تتكون من 11 لاعبًا ينتمون لـ 11 ناديًا مخّتلفًا وهي أندية ارسنال ،اتليتيكو مدريد ، من 11 لاعبًا ينتمون لـ 11 ناديًا مخّتلفًا وهي أندية ارسنال ،اتليتيكو مدريد ، تشيلسي برشلونة ، باريس سان جيرمان ، ريال مدريد ، فالنسيا ، ريال سوسييداد وإشبيلية ونابولي وفياريال. وجاء التشكيل كالآتي: في حراسة المرمى : كيبا ,الدفاع:خيسوس نافاس- سيرجيو راموس - راؤول ألبيول - خوان بيرنات ,الوسط:سيرجيو بوسيكيتس - فابيان رويز- ساؤول نيجيز

والهجوم:أويرزبال- سيبايوس- رودريجو ويحتل المنتخب الإسباني صدارة المجموعة السادسة برصيد 18 نقطة ، والمنتخب النرويجي المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

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