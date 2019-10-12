مصر تحصد ١٤ ميدالية في ثاني أيام بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو

أحرز المنتخب الوطني للتايكوندو ١٤ ميدالية في ثاني أيام بطولة العالم الشاطئية والتي انطلقت أمس الجمعة وتستمر حتى ١٣ أكتوبر على شاطئ لابيازا La Piazza بمنطقة سهل حشيش بالغردقة، والتي ينظمها الاتحاد الأفريقي برئاسة اللواء أحمد فولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي.

وتوج لاعبو المنتخب المصري ب ١٤

ميدالية بواقع ٦ فضيات و٨ بررنزيات. وجاءت الميداليات الفضية في مسابقات: زوجي +٣٠ سنة، وجماعي شباب -١٧ سنة، وفردي شياب -١٧ سنة، وفردي بنات -١٧ سنة، وجماعي سيدات +١٧ سنة، وجماعي رجال +٣٠ سنة. وجاءت الميداليات البررنزية في مسابقات: زوجي -١٧ سنة، وجماعي بنات -١٧ سنة، وزوجي +١٧ سنة، وزوجي -٣٠ سنة، وفردي شباب -١٧ سنة، وفردي سيدات -٣٠ سنة، وجماعي مشترك فري ستايل، وفردي شباب -١٧ سنة فري ستايل. وفازت مصر أمس بالميدالية البرونزية في منافسات الزوجي فري ستايل (-17 عام) والذي يمثله اللاعبان أحمد شادي وفيروز نوار. فيما توج بالميداليتين الذهبية والفضية فريقي الزوجي التايلندي.