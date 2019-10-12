فرسان سموحة يتربعون على عرش الجمهورية

اعتلى فرسان سموحة منصة التتويج فى بطولة الجمهورية للفروسية "الحلقة الثانية" فى ارتفاعات الدرجة الرابعة و small و medium و big للخيول الأجنبية. حيث حصل الفارس بدر وليد علي المركز الأول عام والأول ناشئين و الثالث ناشئين بالدرجة الرابعة. وحصل الفارس محمد سعد أبو زيادة على المركز الخامس عام بارتفاع medium . زيادة على المركز الخامس عام بارتفاع medium . وحصلت الفارسة جيلان مراد علي المركز الثالث عام بارتفاعmedium . وحصل الفارس محمد أكرم خفاجي على المركز ثاني ناشئين بارتفاع big .

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