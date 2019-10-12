الكوري "جان سو" ينضم لتدريبات الهلال السعودي

انضم الكوري الجنوبي جان سو مدافع الهلال السعودي اليوم لتدريبات الفريق بعد عودته من الإجازة التي منحها له الجهاز الفني للفريق. منحها له الجهاز الفني للفريق. كما انضم لتدريبات الفريق السعودي نواف العابد في التدريبات الجماعية بعد انتهاء برنامجه التأهيلي. في التدريبات الجماعية بعد انتهاء برنامجه التأهيلي. ومنح الروماني رازفان لوسيسكو لاعبي الفريق راحة 24 ساعة على أن تستأنف التدريبات يوم الاثنين المقبل.

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