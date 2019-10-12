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فرج عامر يلتقي بالجهاز الفني ولاعبي سموحة قبل مران اليوم

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التقي المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة مع اللاعبين اليوم قبل المران وطلب من اللاعبين تقديم نتائج جيدة تليق بهم كما أكد

أنه سوف يقدم الدعم للاعبين. 

ويستعد سموحة لمواجهة بيراميدز في الجولة الرابعة من الدوري العام يوم 17اكتوبر

المقبل.

وكان سموحة حقق الفوز الأول هذا الموسم علي حساب إنبي بهدفين مقابل هدف.

والجدير بالذكر أن سموحة حصد أربع نقاط خلال الموسم من فوز وتعادل وخسارة أمام الأهلي في افتتاح الدوري.

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