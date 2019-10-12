أزمة طارق حامد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تفاعلت جماهير الكرة المصرية على منصات التواصل الاجتماعي، مع التغريدة المثيرة للجدل التي نشرها طارق حامد لاعب وسط الزمالك على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام". وكان طارق حامد كتب على حسابه بموقع "إنستجرام"، " انتظرت وصبرت كثيرا من أجل من أحبهم ويحبونني"، ثم أضاف "ولكن لقد طفح الكيل. ولن أصمت مرة أخرى". أجل من أحبهم ويحبونني"، ثم أضاف "ولكن لقد طفح الكيل. ولن أصمت مرة أخرى". الأمر الذي دفع جماهير الكرة المصرية للتفاعل مع أزمة اللاعب على موقع التواصل الاجتماعي Advertisements "تويتر"، ليصبح الهاشتاج الأكثر تداولاً في مصر. "تويتر"، ليصبح الهاشتاج الأكثر تداولاً في مصر. وترجع أزمة طارق حامد إلى عدم صرف إدارة نادي الزمالك لمستحقاته مع بعض اللاعبين بالفريق. وطالبت جماهير الزمالك بصفة خاصة باحتواء أزمة طارق حامد نجم الفريق، وذلك قبل المباراة المرتقبة أمام الأهلي في قمة الكرة المصرية والتي تقام يوم السبت المقبل.

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