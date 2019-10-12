تجني 6 ملايين دولار سنويًا.. معلومات عن أليساندرا أمبروسيو

تصدرت أليساندرا أمبروسيو، عارضة الأزياء البرازيلية، الأكثر بحثًا خلال محركات البحث على جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، بعدما نشر محمد صلاح، نجم ليفربول صورًا معها على غلاف مجلة GQ.
وتعتبر أليساندرا أمبروسيو، البالغة من العمر 37 عامًا، من أشهر عارضات الأزياء في البرازيل ودخلها السنوى يتجاوز 6 ملايين دولار، حيث تشارك في حملات دعائية وعروض أزياء لأهم دور الأزياء العالمية.
واشتهرت من خلال عملها مع
رقم 6 على قائمة فوربس
وفى عام 2013 احتلت المرتبة رقم 6 على قائمة فوربس لأعلى العارضات ربحًا وقدر انها كسبت 6.6 مليون دولار فى عام واحد.
واختارتها مجلة People كواحدة من أجمل 100 شخص فى العالم
وأجرت عملية تجميل فى سن الحادية عشرة فى أذنيها، وفى عام 2004 أطلقت مجموعة أزياء تحمل اسمها وباعت 10 آلاف وحدة فى شهرها الأول فى السوق، وفى 2014 أطلقت علامة خاصة باللايف ستايل والأزياء باسم Ále by Alessandra بالتعاون مع شركة تجزئة أمريكية.
وسبق أن ظهرت على غلاف مجلة GQ مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو فى عدد فبراير 2016، وقالت المجلة إنها اختارتها للظهور إلى جانب محمد صلاح على الغلاف احتفالاً بنجاحها طيلة 18 عامًا فى مجالها.
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