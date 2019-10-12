تجني 6 ملايين دولار سنويًا.. معلومات عن أليساندرا أمبروسيو

تصدرت أليساندرا أمبروسيو، عارضة الأزياء البرازيلية، الأكثر بحثًا خلال محركات البحث على جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، بعدما نشر محمد صلاح، نجم ليفربول صورًا معها على غلاف مجلة GQ.

وتعتبر أليساندرا أمبروسيو، البالغة من العمر 37 عامًا، من أشهر عارضات الأزياء في البرازيل ودخلها السنوى يتجاوز 6 ملايين دولار، حيث تشارك في حملات دعائية وعروض أزياء لأهم دور الأزياء العالمية.

واشتهرت من خلال عملها مع

فيكتوريا سيكريت خلال الفترة من 2004 وحتى 2017، وعملت مع العديد من العلامات التجارية الشهيرة منها ديور وآرمانى ورالف لورين.

رقم 6 على قائمة فوربس

وفى عام 2013 احتلت المرتبة رقم 6 على قائمة فوربس لأعلى العارضات ربحًا وقدر انها كسبت 6.6 مليون دولار فى عام واحد.

واختارتها مجلة People كواحدة من أجمل 100 شخص فى العالم