وصول السباحين السعوديين المشاركين فى تتابع عبور المانش لذوى الإعاقة إلى مطار الغردقة

وصل إلى مطار الغردقة مساء اليوم أعضاء بعثة المملكة العربية السعودية برئاسة الدكتور نعيم أحمد المهدى رئيس مجلس إدارة مؤسسة معا لذوى الاحتياجات الخاصة بالمملكة بصحبته السباحين السعودين فيصل القصيبى و حسام المحينشى بمرافقة عبدالله الذبدة نائب رئيس المؤسسة ،للانضمام إلى معسكر الإعداد للمنتخب العربى لذوى الإعاقة الذهنية لعبور

المانش يوليو 2020

يأتي ذلك تحت إشراف السباح المصرى خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزى لعبور المانش فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط أول من عبر المانش بذراع واحدة ومعاونة السباحة الأولمبية شيروت حافظ .

وقال السباح خالد شلبى أن السباحين السعوديين سوف

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ينضمون إلى معسكر المنتخب العربى لذوى الاحتياجات الخاصة لعبور المانش فى أول تتابع عربى

بمشاركة السباحين الألمان " فرانك ، انجيلا، تينا" والسباح المصرى محمد الحسينى فى مياه البحر الأحمر .

وأضاف شلبى فى تصريح صحفى اليوم أن بروفات تدريب السباحين فى تتابع عبور المانش سوف تبدأ من غد الأحد فى شاطئ فيو بطريق الشيراتون تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.