وصل إلى مطار الغردقة مساء اليوم أعضاء بعثة المملكة العربية السعودية برئاسة الدكتور نعيم أحمد المهدى رئيس مجلس إدارة مؤسسة معا لذوى الاحتياجات الخاصة بالمملكة بصحبته السباحين السعودين فيصل القصيبى و حسام المحينشى بمرافقة عبدالله الذبدة نائب رئيس المؤسسة ،للانضمام إلى معسكر الإعداد للمنتخب العربى لذوى الإعاقة الذهنية لعبورالمانش يوليو 2020
يأتي ذلك تحت إشراف السباح المصرى خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزى لعبور المانش فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط أول من عبر المانش بذراع واحدة ومعاونة السباحة الأولمبية شيروت حافظ .
وقال السباح خالد شلبى أن السباحين السعوديين سوف
بمشاركة السباحين الألمان " فرانك ، انجيلا، تينا" والسباح المصرى محمد الحسينى فى مياه البحر الأحمر .
وأضاف شلبى فى تصريح صحفى اليوم أن بروفات تدريب السباحين فى تتابع عبور المانش سوف تبدأ من غد الأحد فى شاطئ فيو بطريق الشيراتون تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول السباحين السعوديين المشاركين فى تتابع عبور المانش لذوى الإعاقة إلى مطار الغردقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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