شاهد.. تونس تتعادل مع الكاميرون بمشاركة فرجاني ساسي

انتهت مباراة منتخب تونس مع نظيره الكاميروني بالتعادل السلبي بدون أهداف، وذلك في اللقاء الودي الذي أقيم بينهما اليوم السبت على الملعب الأوليمبي بمدينة رداس، ضمن استعداداتهما لتصفياتكأس أمم إفريقيا المقبلة.
وشهدت المباراة تألقا لافتا لفرجاني ساسي نجم وسط فريق الزمالك ومنتخب تونس، حيث تسبب في الحصول علىركلة جزاء بعد مرواغة رائعة لمدافعي منتخب الكاميرون قبل أن يتعرض لعرقلة ويحتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 58، لكن طه ياسين الخنيسي أهدرها بعد أن ارتطمت بالقائم.
شاهد مهارة فرجاني ساسي وركلة جزاء ضائعة لمنتخب تونس
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