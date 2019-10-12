الشباب السعودي يُشعل حربه مع النصر “الهزلي”

رد نادي الشباب السعودي بشكل رسمي على نظيره النصر، في بيان رسمي اليوم السبت، بسبب اتهام مثير للجدل من إدارة النصر للاعبي الشباب بتعمد اللعب بخشونة مُفرطة.

وادعت إدارة النصر أن لاعبي الشباب تعمدوا إصابة نجم الفريق “جوليانو” في المباراة التي جرت بين الفريقين يوم 13 سبتمبر الماضي ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، ما تسبب في غيابه عن الملاعب لمدة شهر.

ووصفت إدارة الشباب بيان النصر بـ “الهزلي” في بداية البيان، قائلة “اطلعنا على البيان الهزلي الصادر من إدارة نادي النصر، والذي يتهم فيه لاعبي نادي الشباب بالخشونة المتعمدة ضد لاعبيهم”.

وتساءل البيان “نسأل مصدري هذا البيان، هل كنتم تشاهدون مباراة أخرى أو تعتقدون أن لا أحد شاهد المباراة سواكم؟ فما تحدثتم عنه لم يحدث في المباراة إطلاقًا”.

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وواصل “لم يتم تغيير أي لاعب نصراوي بداعي الإصابة، وما ذكرتموه أن اللاعب جوليانو تعرض للإصابة وتوقف عن اللعب لمدة شهر بسببها فهو كذب وافتراء، لأنه لعب المباراة التي تليها مباشرة كلاعب أساسي، ولو تم تطبيق المعايير الواردة في بيان (تصدير الأزمة) وتمت العودة لحكم الفيديو لكان من العدل والمفترض طرد لاعبي فريقكم مرابط الغنام وحمدالله”.

وأشاد البيان بالروح العالية للاعبي الشباب قائلاً “نشيد بالروح العالية والأخلاق الرفيعة لجميع لاعبي فريقنا بالأخص الكابتن محمد سالم الذي لعب مباراة كبيرة وبروح رياضية عالية، ونطالبهم جميعًا بأن يلعبوا جميع المباريات القادمة بنفس الروح والقوة والتنافس”.

ودعت إدارة الشباب لاعبي الفريق للعب بشراسة وقوة أمام النصر في المناسبات القادمة، قائلة “نطالب لاعبي فريقنا بأن يلعبوا أي مباراة قادمة أمام النصر بروح وقوة وشراسة أعلى بموجب النظام والقانون، ونؤكد للأخوة في إدارة النصر أن البيانات لا تجلب البطولات ولا تحصد الانتصارات، وعليهم إبعاد نادي الشباب في أي أزمة تخصهم وعدم إقحام النادي ومنسوبيه بمشاكلهم وحلها بعيدًا عنه”.