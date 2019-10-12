تقرير | بسبب سيلفي وحضن..صلاح يصدم عمرو أديب بمرتضى منصور

اصطدم مقدم برنامج الحكاية على قناة MBC مصر “عمرو أديب” برئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور”، بسبب هجوم هذا الأخير على نجم ليفربول “محمد صلاح” بصورة مُتكررة خلال الأربعة أيام الماضية.

ووصف مرتضى منصور هداف ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسمين الماضيين بـ “المنفوخ” لرفضه العودة إلى مصر خلال العطلة الدولية للمشاركة مع المنتخب الأول في مباراة بتسوانا الودية هذا الأسبوع.

وطلب محمد صلاح الحصول على راحة سلبية من المدير الفني الجديد لمنتخب مصر “حسام البدري”، وتواصل بنفسه مع مدير المنتخب “محمد بركات” لإخباره بأهمية تلك الراحة كي لا يتعرض لإصابة، ويتمكن من تقديم مستوى متميز أمام كينيا وجزر القمر في افتتاح مشوار مصر بتصفيات أمم أفريقيا 2021.

لكن مرتضى منصور لم يقتنع بمُبررات محمد صلاح، لا سيما وأنها جاءت في نفس توقيت ظهوره في صورة ذاتية “سيلفي” مع مع الإعلامي الساخر “باسم يوسف” أثناء حفل تسلمه لجائزة رجل الشرق الأوسط لعام 2019 من مجلة GQ الأمريكية والذي استضافته مدينة دبي الإماراتية الأسبوع الماضي.

وتضاعفت الإثارة بعد صور صلاح مع عارضة الأزياء البرازيلية “اليساندرا امبروسيو” في اعلانات مجلة GQ والتي قام صلاح بنشرها بنفسه عبر حسابه الرسمي بموقعي تويتر وإنستاجرام على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

عمرو أديب يُدافع

رفض عمرو أديب جميع الانتقادات الموجهة إلى محمد صلاح، ووصفه بالفلاح من جانب رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور”، وذلك في حلقة يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 من برنامج الحكاية.

ولم يأبه عمرو أديب لصدام محتمل مع مرتضى منصور بسبب دفاعه عن محمد صلاح، حيث قال “هناك صور انتشرت لمجمد صلاح مع صاروخ برازيلي، وعندما يتعلق الأمر بالبرازيل، فيجب أن تبقى علاقتنا جيدة جدًا معهم”.

وأضاف “تلك الموديل عمرها 38 عامًا، وصلاح حصل على بعض الصور معها، وهذا طبيعي لأنه يعيش في مجتمع آخر، وفي أي حفل ضخم يوجد شرب وطقوس لا توجد بطبيعة الحال في الحفلات المصرية”.

وواصل “أمر الصور هذا موضوع يحله مع أم مكة (زوجة صلاح)، موضوع جانبي لا يجب أن نتحدث عنه، لكن صلاح شخصية عالمية ومطلوب في إعلانات من كبرى الشركات العالمية، وتلك السيدة سبق لها وحضنت 4 لاعبين غير صلاح (من بينهم كريستيانو رونالدو)، وكانت الأحضان في أوضاع غير جيدة، لكن حضن صلاح كان أكثرهم احترامًا”.

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وختم “مقارنة محمد صلاح بمحمد أبو تريكة لا تصح، مع احترامي الشديد لمحمد أبو تريكة لاعب عظيم وله إنجازات، لكن صلاح عالمي، ويعيش في الخارج، وفي منظومة مختلفة عن المنظومة المصرية، ولا تحاسبوه بهذا الشكل، وتضيقوا عليه الخناق بتلك الصورة”.

باسم يوسف يتغزل

تغزل الإعلامي الساخر المعروف بمعاداته للنظام الحاكم في مصر “باسم يوسف” في محمد صلاح خلال تقديمه للجمهور الحاضر في حفل تسليم مجلة GQ لأول نسخة من جائزة شخصية العام في منطقة الشرق الأوسط.

وقال باسم يوسف أثناء عرض بعض الصور لمحمد صلاح في قاعة الاحتفال “لا يبدو محمد صلاح مثل الرجل المصري الاعتيادي. صلاح لعب بالجينات، صلاح الرجل الانسان”.

وزاد مقدم برنامج البرنامج على MBC مصر وCBC عامي 2012 و2013 “صلاح نموذج للجميع لا يوجد من يستطيع اخفاء شخصية وسحر صلاح، الشعب المصري لا يمكنه اخفاء سحر صلاح، الهوليجانز الإنجليز لا يمكنهم مُداراة سحر صلاح، الأطفال الصغار لا يمكنهم إخفاء سحر صلاح، حتى السمك، السمك لا يمكنهم إخفاء سحر صلاح، لا يمكن لأحد هزيمتك يا رجل. انظر إلى نفسك وإلى ابتسامتك وشعرك. كم انت جميل”.

ورد صلاح على حديث باسم يوسف، قائلاً “أود أن أشكر المجلة وجميع الحضور، لكن أريد إهداء هذه الجائزة لمحبيني في مصر لاستمرارهم في دعمي، أشعر بحبهم ودعمهم في أي مكان أذهب إليه”.

على صعيد آخر، يُجهز محمد صلاح نفسه لمواجهة مانشستر يونايتد يوم 20 أكتوبر الجاري، ضمن الجولة التاسعة من البريميرليج على ملعب أولد ترافورد فور انتهاء العطلة الدولية.

ويأمل ليفربول في تحقيق الفوز للحفاظ على فارق النقاط بينه وبين أقرب ملاحقيه على صدارة جدول ترتيب البريميرليج “مانشستر سيتي”.

وسيحل فريق الريدز ضيفًا على راسينج خينك البلجيكي في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد ثلاثة أيام فقط من مواجهة اليونايتد.