ماهو سر رفض برشلونة لعرض نيمار؟

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن سر رفض ممثلي برشلونة للعرض الذي تقدم به البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، لإنهاء الأزمة المتعلقة بقضية مكافأة التجديد.



وكان نيمار قد رفع دعوى قضائية ضد برشلونة، للحصول على مكافأة تجديد آخر عقد له مع البارسا كاملة، رغم أنه انتقل مباشرة عقب ذلك صوب باريس سان جيرمان في صيف 2017.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه تم عقد جلسة تصالح بين محامي نيمار وممثلي برشلونة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق.



ومنح برشلونة اللاعب البرازيلي 14 مليون يورو من إجمالي المكافأة البالغة 40 مليونًا، لذلك يطلب نيمار الحصول على 26 مليون يورو من إدارة النادي الكتالوني.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نيمار يريد التوصل إلى اتفاق ودي مع برشلونة في القضية بشأن مكافأة التجديد وعرض على النادي الكتالوني ذلك، لكن الرفض يأتي من جانب البارسا، بسبب اعتقادهم أن طلب اللاعب سيتم رفضه أيضًا من المحكمة.



يذكر أن القاضي منح الطرفين 10 أيام عمل لتقديم الحجج والأدلة في القضية، وتنتهي المدة في 21 أكتوبر / تشرين الأول الجاري.



المصدر: موقع كورة