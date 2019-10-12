رياضة | الشباب السعودي يصف بيان النصر تجاه إصابة جوليانو بالهزلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب السعودي يصف بيان النصر تجاه إصابة جوليانو بالهزلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر نادي الشباب السعودي، بيانا ناريا للرد على بيان نادي النصر، حول تعمد الخشونة تجاه اللاعب جوليانو لاعب الزعيم، وأبعدته للإصابة.

وجاء بيان الشباب كالآتي:-

"هل كنتم تشاهدون مباراة أخرى أو هل تعتقدون ألا أحد شاهد المباراة سواكم إذ لم يتم تغيير أي لاعب نصراوي بداعي الإصابة، ما ذكرتموه أن اللاعب جوليانو تعرض للإصابة وتوقف عن اللعب لمدة شهر بسببها فهو كذب وافتراء، لأنه لعب المباراة التي تليها مباشرة كلاعب أساسي، ولو تم تطبيق المعايير الواردة في بيان (تصدير الأزمة)، وتمت العودة لحكم الفيديو لكان من العدل طرد لاعبي فريقكم (مرابط والغنام وحمدالله).".

وأشاد نادي الشباب بالروح العالية والأخلاق الرفيعة لجميع لاعبي فريق الشباب وبالأخص محمد سالم، وطالب لاعبيه جميعاً بأن يلعبوا جميع المباريات بنفس هذه الروح والقوة والتنافس، وأن يلعبوا أي مباراة قادمة مع النصر بروح وقوة وشراسة أعلى بموجب النظام والقانون.

وختمت إدارة الشباب بيانها برسالة لنادي النصر قالت فيها: "إن البيانات لا تجلب البطولات ولا تحصد الانتصارات، وعليكم إبعاد نادي الشباب عن أي أزمة تخص ناديكم وعدم إقحامه ومنسوبيه بمشاكلهم، وحلها بعيدا عنا".

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على جانب آخر كشف عمر هوساوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن السبب الحقيقي وراء إعتزاله اللعب الدولي مع الأخضر، خلال الفترة المقبلة.

ونشر هوساوي، تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا، "لم أترجل عن المنتخب الذي تشرف ‏به طوال المواسم الماضية من أجل شارة "الكابتنية".

وتابع، "إعتزالي اللعب الدولي، جاء بسبب رغبتي في إتاحة الفرصة للشباب، ‏بعد أن أيقنت أن العمر تقدم بي".

وكان هوساوي، أعلن عن إعتزاله اللعب دوليا بشكل رسمي مكتفيا بما قدمه مع الأخضر السعودي خلال الفترة السابقة.

ويستعد المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، لمواجهة المنتخب الفلسطيني ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022 وكأس الأمم الآسيوية بالصين 2023.