رياضة | فايلر يُجهز أليو ديانج للقمة خوفًا من عدم لحاق السولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يُجهز أليو ديانج للقمة خوفًا من عدم لحاق السولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُجهز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر المالي أليو ديانج للمباراة المقبلة أمام الزمالك.

وطلب فايلر من توماس بينكلي مخطط أحمال الفريق الأحمر، وضع برنامج بدني خاص للاعب الوسط المالي، استعدادًا لمباراة الزمالك المقبلة في ظل الشكوك التي تحوم حول إمكانية لحاق عمرو السولية بالمباراة.

وكان السولية قد تعرض للإصابة بجزع في الرباط الخارجي للقدم خلال مباراة الأهلي الأخيرة أمام أسوان واضطر على إثرها لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة ٨٠، وحل زميله وليد أزارو بديلًا له.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

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ويحتل الأهلي صدراة ترتيب جدول الدوري برصيد ٩ نقاط بتحقيق الفوز في ٣ مباربات على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.

ويعود الأهلي للتدريبات غدًا لمواجهة الزمالك على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٤٨ ساعة.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية عصر الاثنين المقبل على ستاد محتار التتش بمقر الجزيرة، في إطار التحضير لمواجهة الزمالك.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر لتجهيز لاعبيه في المباراة الودية أمام الإعلاميين ومنح فرصة المشاركة للعائدين من الإصابة والغائبين عن المباريات في الفترة الأخيرة.