رياضة | شطة يكشف موقف الكاف من خوض مباراة الزمالك وجينيراسيون في السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شطة يكشف موقف الكاف من خوض مباراة الزمالك وجينيراسيون في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث عبدالمنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم عن قانونية القرار الخاص بخوض مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي على ملعب السلام في إياب دور ال32 لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وكان الزمالك قد حدد 3 ملاعب قبل بداية البطولة الافريقية لخوض المباريات عليها وهي ستاد القاهرة وستاد بتروسبورت وستاد برج العرب بالاسكندرية.

واوضح شطة في تصريحات خاصة أن الكاف سيوافق طالما أن المباراة في القاهرة وفقا للقرلر المحدد من قبل من جانب الاتحاد الافريقي وإقامة تلك المواجهة في القاهرة.

وواصل "يحب تفادي تلك الأمور في الفترة المقبلة وعدم تكرار نفس السيناريو لان الكاف قد يرفض اي استثناءات أخرى".

وارسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا لنادي الزمالك اليوم السبت لحسم ملعب مباراة جينيراسيون فوت في إياب دور ال32 لدوري أبطال افريقيا.



وحدد الاتحاد المصري بشكل رسمي ملعب السلام لاحتضان اللقاء المقرر له يوم 24 من الشهرالجاري.

وكان الكاف قد قرر في وقت سابق إعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال بعد انسحاب جينيراسيون في المزواجهة الماضية بينهما.

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وكان الزمالك قد طلب في وقت سابق خوض المباراة على ستاد القاهرة بحضور الجماهير لكن الامر قوبل بالرفض من الجهات الامنية. وكان الزمالك قد طلب في وقت سابق خوض المباراة على ستاد القاهرة بحضور الجماهير لكن الامر قوبل بالرفض من الجهات الامنية. واستأنف الفريق تدريباته اليوم السبت على ملعب النادي بميت عقبة إستعدادًا لمباراة القمة أمام الأهلي في بطولة الدوري يوم 19 من الشهر الجاري ولم يتحدد ملعب اللقاء بشكل رسمي حتى الآن.



وحصل الفريق على راحة من التدريبات بالأمس لتقليل الضغط البدني عليهم تجنبًا للإصابات والإرهاق وتحقيق أكبر استفادة منهم داخل المستطيل الأخضر خلال المرحلة المقبلة.



وأجرى مسئولو النادي تغييرًا على الجهاز المعاون في الفترة الأخيرة واستقدام عصام مرعي في منصب المدرب العام بدلًا من أيمن عبد العزيز والذي تولى منصب مرعي السابق كرئيس لقطاع الكرة داخل النادي.



ويعول مسئولو النادي الكثير على عصام مرعي لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة وخبرات في المجال التدريبي وهو ما يحتاجه الفريق بشكل كبير.



ويستعد الفريق لملاقاة جينيراسيون فوت السنغالي يوم 24 من الشهر الجاري في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا في مواجهة لا تقبل القسمة على إثنين وضرورة تحقيق الانتصار وتعويض الخسارة في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد، ويدرك مسئولو النادي جيدًا أهمية المرحلة المقبلة وتذليل كل العقبات أمام اللاعبين وتوفير المناخ الأمثل لهم بما يصب في مصلحة الفريق في نهاية الأمر.