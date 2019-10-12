رياضة | أول تعليق من مرتضى منصور على أزمة طارق حامد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مرتضى منصور على أزمة طارق حامد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على التعليق حول الأنباء التي ترددت بقوة خلال الساعات الماضية، بشأن وجود أزمة كبرى بين طارق حامد وإدارة القلعة البيضاء. ونفى رئيس الزمالك، أن يكون هناك أزمة بين اللاعب وإدارة الفريق، نافيا أن يكون طارق حامد من قام بكتابة ما تم تداوله عبر المواقع والصفحات.

وكان طارق حامد، قد نشر عبر حسابه بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، اليوم السبت، رسالة تسببت في جدلًا كبيرًا حول تأخر مستحقاته المالية المتأخرة.

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ونشر طارق حامد صورة على صفحته الرسمية: "انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبونني، ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".

وتابع رئيس الزمالك، طارق حامد لم يكتب ما نشر على حسابه على إنستجرام اليوم، اللاعب نفى ذلك ونحن نقدر ما يقوله.