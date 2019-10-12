رياضة | برشلونة يوافق على بيع نجمه خلال ميركاتو الشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يوافق على بيع نجمه خلال ميركاتو الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى برشلونة الإسبانى يرحب بفكرة بيع لاعب وسط الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة بعد أن أصبح اللاعب خارج حسابات النادي وخارج حسابات المدير الفتى ارنستو فالفيردي خلال الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادى برشلونة الإسبانى أصبح مرحب بفكرة بيع النجم الكرواتى إيفان راكيتيتش لاعب وسط الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة بعد أن خرج من حسابات فالفيردي المدير الفنى للفريق.

وفقد راكيتيتش مكانه فى التشكيل الأساسي للبارسا تحت قيادى ارنستو فالفيردى ويستعين المدرب بالثلاثي فرانك دى يونج وسيرجيو روبيرتو وفيدال فى مركز الوسط، وأصبح هناك مشاكل بين راكيتيتش وبين أرنستو فالفيردى المدير الفنى لبرشلونة بسبب قلة المشاركة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن أقرب فريق يريد ضم اللاعب الكرواتى هو فريق انتر ميلان الإيطالى والذى يقوده المدير الفنى انطونيو كونتي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم خط وسط الفريق.