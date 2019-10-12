رياضة | صراع شرس بين مانشستر يونايتد وريال مدريد على ضم "جوهرة النرويج"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع شرس بين مانشستر يونايتد وريال مدريد على ضم "جوهرة النرويج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير إسبانية، أن مانشستر يونايتد قد دخل في منافسة قوية مع نادي ريال مدريد من أجل الحصول على هداف منتخب النرويج في سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت الصحف الإسبانية وعلى رأسها صحيفة "آس" الإسبانية، أن مدرب مانشستر يونايتد أول جونار سولشاير، قد يستغل علاقاته مع لاعبه السابق "إرلينج هولاند" ونجم فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، وذلك من أجل إقناعه بضمه لصفوف مانشستر يونايتد في ميركاتو ينار.

Advertisements

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن وجود رغبة حقيقة لدى سولشاير لضم هولاند إلى مانشستر يونايتد، حتى وإن كان المدرب النرويجي مهدد بعد إستكمال مشواره مع النادي الأكثر فوزًا ببطولة الدوري الإنجليزي، خاصة بعد النتائج السلبية للفريق في الأونة الأخيرة.

وقالت "آس"، أن هولاند يقدم فترة إستثنائية في هذه الفترة، حيث نجح اللاعب في تسجيل 18 هدف في 11 مباراة وصنع 5 أهداف لزملائه في فريق ريد بول سالزبورج، نجح اللاعب في 5 أهداف في بطولة دورى أبطال أوروبا، فى أول مباراتين يخوضهما فى البطولة، منها هدف فى شباك ليفربول على ملعبه في أنفيلد.

يذكر أن ريال مدريد هو الأخر قد أبدى إهتمام واضح بالحصول على خدمات هالاند في الشتاء المقبل، ولكن النادي الإسباني لا يرغب في دفع الكثير من الأموال للحصول على اللاعب، خاصة في ظل وجود مهاجمين في الفريق في الوقت الحالي، وهما الفرنسي كريم بنزيمة والصربي لوكا يوفيتش.