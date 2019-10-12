رياضة | لقطة اليوم الأول.. حارس بلطيم يرتدي قميص الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لقطة اليوم الأول.. حارس بلطيم يرتدي قميص الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفتتح نادي بلطيم الرياضي دوري القسم الثالث اليوم بتعادله خارج أرضه مع سبورتنج كاسل بهدفا لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما علي استاد طنطا في إطار منافسات الجولة الأولي من المجموعة الثامنة.

وشهدت المباراة إرتداء محمد ناصر حارس مرمي بلطيم الذي تألق في اللقاء، تيشرت يحمل شعار نادي الزمالك.

وقال اللاعب في حديث خاص للفجر الرياضي أن سبب إرتداؤه تيشرت الزمالك هو حبه الشديد للنادي منذ صغره.

وفي نفس السياق أبدي اللاعب إحترامه الشديد لفريق سبورتنج كاسل، وقال برغم صغر عمرهم إلا أننا إتفاجئنا بمستوي اللاعبين، نختلف عنهم بالخبرة ولكنهم فريق قوي، وأكد علي أن طموح بلطيم هذا الموسم هو الصعود.

ويستضيف بلطيم نظيره مطوبس بالجولة الثانية يوم السبت المقبل علي ملعب بلطيم.