رياضة | أول تعليق من الشباب على اتهامات النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من الشباب على اتهامات النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، اليوم السبت، على بيانًا رسميا أصدره نادي النصر للمطالبة بالعدالة التحكيمية ضد التدخلات العنيفه من لاعبي الشباب في مباريات الدوري السعودي للمحترفين

وكانت إدارة نادي النصر قد أصدرت، للاعتراض على سوء استخدام تقنية الفيديو "الفار" في مباريات الفريق الأول لكرة القدم بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصدر نادي الشباب بيانا رسميا عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" ، للرد على بيان النصر، قائلا: "أطلعنا على البيان الهزلي الصادر من إدارة نادي النصر والذي يتهم فيه لاعبي نادي الشباب بالخشونة المتعمدة ضد لاعبيهم، ولعلنا نسأل مصدري هذا البيان، هل كنتم تشاهدون مباراة أخرى أو هل تعتقدون أن لا أحد شاهد المباراة سواكم".

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وتابع: "ما تحدثتهم عنه لم يتم حدوثه في المباراة إطلاقا، إذ لم يتم تغيير أي لاعب نصراوي بداعي الإصابة، وما ذكرتموه أن اللاعب جوليانو تعرض للإصابة وتوقف عن اللعب لمدة شهر بسببها فهو كذب وإفتراء، لأنه لعب المباراة التي تليها مباشرة كلاعب أساسي".

وأضاف: "لو تم تطبيق المعايير الواردة في بيان "تصدير الأزمة" وتمت العودة لحكم الفيديو لكان من العدل والمفترض طرد لاعبي فريقكم "أمرابط والغنام وحمدالله".

ويحتل الشباب المركز السادس من ترتيب الجدول السعودي للمحترفين برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

