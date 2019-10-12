رياضة | ريال مدريد يُزاحم برشلونة على صفقة "الهدّاف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يُزاحم برشلونة على صفقة "الهدّاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد قد دخل سباق التعاقد مع مهاجم إنتر ميلان المتألق في هذه الفترة، خاصة بعد ظهور أنباء عن رغبة برشلونة كذلك في ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحف الإسبانية، عن وجود رغبة حقيقة في الحصول على خدمات نجم إنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز في الميركاتو القادم، وهذا بعدما قدم صاحب ال22 بداية مميزة هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدف رائع في شباك برشلونة في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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بالإضافة إلى هدفه في شباك برشلونة، نجح مارتينيز في تسجيل 3 أهداف أخرى مع فريقه في بطولة الدوري، ونجح في صنع هدف وحيد خلال 9 مباريات مع إنتر هذا الموسم.

وفي الأونة الأخيرة قد ظهرت أنباء عن رغبة برشلونة في خوض سباق المنافسة على الحصول على اللاعب الأرجنتيني، حيث من المتوقع أن يقدم برشلونة عرض بنحو 110 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي الخاص باللاعب في عقده مع نادي إنتر ميلان.

ويذكر أن لاوتارو مارتينيز، قد أكد من قبل أنه يرغب في اللعب بجوار ليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين، ولكن من الصعب أن يفكر في خوض التجربة مع برشلونة، لكونه يحب إنتر ميلان ويرغب في الإستمرار داخل صفوف النادي.