رياضة | خاص - الأهلي يكشف حقيقة نقل القمة لاستاد برج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - الأهلي يكشف حقيقة نقل القمة لاستاد برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، حقيقة نقل مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام الزمالك إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويستضيف الأهلي غريمه التقليدي الزمالك يوم السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال مرجان في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" :"لم نخطر بأي شيء رسمي لنقل مباراة القمة المقبلة لاستاد برج العرب".

وأضاف :"خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم اتخاذ القرار النهائي لتحديد الملعب، وهل ستقام المباراة على ستاد القاهرة أو يتم نقلها لاستاد برج العرب".

وكانت أنباء قوية قد ترددت في الأيام القليلة الماضية عن طلب الجهات الأمنية بنقل مباراة القمة التي ستجمع الأهلي والزمالك لاستاد برج العرب بدلًا من إقامتها على ستاد القاهرة.

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ويحتل الأهلي صدراة ترتيب جدول الدوري برصيد ٩ نقاط بتحقيق الفوز في ٣ مباربات على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.

ويبدأ الأهلي استعداده لمواجهة الزمالك غدًا الأحد على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٤٨ ساعة.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية عصر الاثنين المقبل على ستاد محتار التتش بمقر الجزيرة، في إطار التحضير لمواجهة الزمالك.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر لتجهيز لاعبيه في المباراة الودية أمام الإعلاميين ومنح فرصة المشاركة للعائدين من الإصابة والغائبين عن المباريات في الفترة الأخيرة.

