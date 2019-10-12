رياضة | تعليق مثير من شيرين رضا بعد مقابلة محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من شيرين رضا بعد مقابلة محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت الفنانة شيرين رضا على المقابلة التي تمت بينها وبين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي الدولي المصري محمد صلاح وذلك في الحفل الذي أٌقيم خلال الأيام القليلة الماضية في مدينة أبوظبي الإماراتية .

وحضرت الفنانة المصرية الحفل الذي حصل فيه مو صلاح على لقب رجل العام من النسخة العربية لمجلة GQ العالمية والذي حضره عدد كبير من أبرز الشخصيات على المستوى الفني والمستوى الرياضي .

ونشرت رضا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " إنستغرام " صورة لها جمعتها بمحمد صلاح وإحدى السيدات وكتبت عليها " سعيدة بمقابلة العاهل المصري رجل العام " في إشارة منها إلى هداف الدوري الإنجليزي خلال الموسمين الماضيين .

شيرين رضا تختتم مشاركتها في مهرجان مالمو

وكانت شيرين قد عادت خلال الساعات القليلة الماضية من مدينة مالمو السويدية بعد أن شاركت في الدورة التاسعة من المهرجان والتي يتم فيها إختيار أبرز الأفلام التي تم طرحها في السينمات خلال موسم الصيف .

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عمرو أديب يعلق على إعلان صلاح وعارضة الأزياء البرازيلية

وفي نفس السياق علق الإعلامي المصري عمرو أديب على الصورة التي ظهر فيها صلاح برفقة عارضة أزياء برازيلية شهيرة وذلك لإحدى أكبر المجلات في العالم GQ والتي منحت الفرعون لقب رجل العالم ٢٠١٩ .

وقال أديب في برنامجه " الحكاية " الذي يعرض على مجموعة قنوات إم بي سي أن صلاح بعد ظهوره في الإعلان بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي يضعوا مقارنات بينه وبين نجم الأهلي والمنتخب المصري المعتزل محمد أبوتريكة.

وبرر المغردون أن ظهور صلاح في مثل هذه الإعلانات يعتبر خارج عن حدود العادات والتقاليد التي تحكم المجتمع العربي بصفة خاصة والعربي بصفة عامة خاصةً وأن هداف البريميرليج خلال الموسمين الماضيين بات قدوة حسنة للكثير من الشباب .

وأنهى أديب تصريحاته أن نجم الريدز يجب عليه أن يحافظ على أدائه ولا يتطرق للضغوط التي يواجهها والتي تظهر أمامه خلال الفترة الماضية ووصف تلك الأشخاص بالمتربصين وأعداء النجاح وطلب من جموع الجمهور المصري دعم اللاعب والوقوف في صفه .