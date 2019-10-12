رياضة | رسميا.. لوشيسكو ونجم الاتحاد الأفضل في سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. لوشيسكو ونجم الاتحاد الأفضل في سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة الفنية برابطة أندية المحترفين، اليوم السبت، تتويج، الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال، وبرادلي جونز حارس مرمى النصر، ورومارينهو مهاجم الاتحاد، بجوائز الأفضل عن شهر سبتمبر بالدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت اللجنة، أن الروماني لوشيسكو حصل على جائزة أفضل مدرب عن شهر سبتمبر، لقيادة فريقه لصدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

فيما توج الأسترالي برادلي جونز حارس مرمى الفريق الأول للكرة بنادي النصر بجائزة أفضل حارس، واختارت اللجنة البرازيلي رومارينهو لاعب نادي الاتحاد كأفضل لاعب عن شهر سبتمبر؛ بعدما حقق رقما قياسيا بإحراز 5 أهداف وتواجدة على رأس قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن اللجنة الفنية تضم خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني، ويوسف الغدير، وخالد الشنيف.

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يذكر أن الهلال يحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة، من 6 جولات، فاز في 5 لقاءات بينما تعادل مباراة وحيدة ضد الفيحاء 1-1 وسجل الزعيم 19 هدفاً واستقبلت شباكه 6 أهداف، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز الثامن برصيد 8 نقاط، خلف الهلال المتصدر بـ 16 نقطة.

فيما يعاني الاتحاد من سوء النتائج تحت قيادة سييرا منذ بداية الموسم؛ وخسراته 3 مباريات في أول 6 جولاته بمسابقة دوري المحترفين، كما ودع بطولة دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي، على يد الهلال، بعد أن تعادل سلبياً إياباً، وخسر بثلاثية مقابل هدف إياباً.

ويتواجد الاتحاد في المركز السادس من ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 9 نقاط، حصدهم خلال 6 جولات، من الفوز في 3 مباريات والهزيمة بمثلهم.